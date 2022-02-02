Близько 8:30 сьогодні, 2 лютого, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове" у Донецькій області.

Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

"Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", – зазначається у повідомленні.

У результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає.

За інформацією Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Як повідомляли, у перший день лютого російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки. Втрат у лавах української армії не було.