МОН оприлюднило заяву про вибори в Могилянці

Міністерство закликало "зберігати спокій та розсудливість" і поінформувало СБУ про "можливі акції протесту".

Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву щодо виборів керівника Національного університету "Києво-Могилянська академія" й закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість".

"Протягом останніх днів у засобах масової інформації та соціальних мережах поширюються інформаційні повідомлення про перебіг та результати виборів керівника Національного університету «Києво-Могилянська академія», а в окремих дописах лунають заклики до страйку, пікетування Міністерства освіти і науки України та вжиття так званих рішучих дій", – йдеться в заяві на сайті МОН.

У документі викладено хронологію пов’язаних із виборами президента Могилянки подій, зокрема й епізод із викраденням скриньки невідомими, які намагалися зірвати вибори у виші.

У міністерстві наголосили, що рішення колегіальних органів НаУКМА визнати результати виборів та закликати Міністерство освіти і науки призначити "обраного керівника" були ухвалені та оприлюднені до моменту надходження до міністерства протоколів виборчої комісії та оргкомітету.

"У той же день у засобах масової інформації та соціальних мережах оприлюднено відомості про можливі акції громадської непокори", – наголосили у МОН.

Зазначається, що 28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова.

31 січня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся із Денисом Азаровим, а також головами студентського самоврядування НаУКМА.

Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, у тому числі і біля будівлі міністерства.

"Окрім того, Міністерство звернулося із запитами до поліції та НаУКМА з проханням надати наявну інформацію про події, що відбулися. Станом на 01 лютого 2022 р. жодної інформації від НаУКМА не надійшло", – сказано в заяві.

Міністерство наголосило, що рішення про результати виборів має буде законним та обґрунтованим, ухваленим без порушень виборчого процесу і на основі чесного волевиявлення виборців.

"Міністерство освіти і науки України закликає громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість, вжити вичерпних заходів для організації та проведення безперервного освітнього процесу в умовах адаптивного карантину", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, 27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента. За результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів від тих, хто проголосував. За в.о. президента Олександру Гуменну віддали 228 голосів (48,8%), Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%). Тому були призначені повторні вибори.

Колишній президент НаУКМА Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. З 21 квітня до 30 вересня 2021 року обов'язки президента виконувала декан факультету економічних наук кандидат економічних наук доцент Олександра Гуменна.