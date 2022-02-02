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Бабак Тимко обіцяє українцям весну за розкладом

Однак за його прогнозом буде прохолодно.

Бабак Тимко обіцяє українцям весну за розкладом
Фото: Суспільне

Цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною.Такий прогноз на біостанції в Гайдарах Харківської області дав бабак Тимко III, повідомляє "Суспільне".

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розповіла наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.

"Весна буде досить прохолодною", - додала вона.

День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Особливо це свято люблять у США та Канаді.

Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з його дій можна зрозуміти, чи скоро настане весна.

У День бабака існують дві основні прикмети:

  • тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;
  • гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.

Нагадаємо, що рік тому бабак Тимко III "передбачив" ранню весну.

Тимко Другий (батько Тимка ІІІ) передбачав погоду сім разів. У 2017 році, крім приходу весни, він також передбачив, що Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим

Юрій Корогодський, Автор новин
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