Бабак Тимко обіцяє українцям весну за розкладом

Цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною.Такий прогноз на біостанції в Гайдарах Харківської області дав бабак Тимко III, повідомляє "Суспільне".
"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розповіла наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.
"Весна буде досить прохолодною", - додала вона.
День бабака щорічно відзначається 2 лютого. Особливо це свято люблять у США та Канаді.
Люди спостерігають за маленькою твариною та її поведінкою. Вважається, що з його дій можна зрозуміти, чи скоро настане весна.
У День бабака існують дві основні прикмети:
- тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;
- гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.
Нагадаємо, що рік тому бабак Тимко III "передбачив" ранню весну.
Тимко Другий (батько Тимка ІІІ) передбачав погоду сім разів. У 2017 році, крім приходу весни, він також передбачив, що Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим.