У США через сніговий шторм скасували близько 1300 авіарейсів

Через сніговий шторм, що обрушився на північний схід країни, в США скасовано близько 1300 авіарейсів, у низці штатів оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Шторм, який сформувався в Атлантичному океані в районі Північної та Південної Кароліни, нестиме снігопади, що просуваючись на північ до штату Мен.

За даними сайту FlightAware.com, до 9 ранку за часом східного узбережжя США було скасовано близько 1300 внутрішніх та міжнародних рейсів. Ще 480 рейсів було затримано.

У аеропорту Нью-Йорка Ла Гвардія та в Бостонському міжнародному аеропорту було скасовано більш ніж 200 рейсів.

За даними сайту PowerOutage.us, у Массачусетсі близько 56 тисяч із 2,6 мільйонів споживачів залишалися без електрики в ніч на неділю.

Нагадаємо, на початку січня в Пакистані під час снігопаду загинула щонайменше 21 людина. Вони застрягли в своїх авто у снігу.