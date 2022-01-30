Парламент Італії з восьмої спроби обрав президента

Президента Італії Серджо Матареллу переобрали на другий семирічний термін на посаді очільника держави.

Про це пише apnews.com.

Матарелла переміг у восьмому раунді голосування у парламенті, набравши 759 голосів з необхідних 505.

У короткій телевізійній заяві з президентського палацу Матарелла, який раніше планував завершити політичну кар’єру, заявив італійцям, що не може дозволити своїм особистим бажанням взяти гору над “почуттям відповідальності” у той час, коли перед країною постала низка соціальних та економічних викликів, спричинених, зокрема, пандемією ковіду.

Перший термін Матарелли закінчується у четвер, 3 лютого.

Напередодні президентських виборів цього тижня Матарелла навіть винайняв квартиру в Римі, щоб підготуватися до переїзду з президентського палацу.

Однак через те, що голосування парламенті протягом попередніх семи раундів виявилося безрезультатним і не вдалося знайти компромісу щодо інших кандидатів, політики у суботу, 29 січня переконали президента залишитися.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, який був спочатку найімовірнішим кандидатом на президентське крісло, заявив, що переобрання Матарелли – це чудові новини для Італії.

Нагадаємо, парламент Італії 24 січня почав голосування за нового президента, який мав би замінити Серджо Матареллу.

Президент Італії обирається парламентом на сім років. Його роль переважно церемоніальна, але він має широкі повноваження у разі відставки уряду та під час виборів. Останнє слово при призначенні премʼєр-міністра та інших членів кабінету лишається за ним.

Вибори часто займають декілька днів. Таємне голосування проводять серед колегії виборців – більш ніж тисячі парламентарів обох палат та регіональних представників (зазвичай по три делегати від регіону). Списки кандидатів зазаделегідь переважно не складаються.

У перших трьох раундах голосування за президента потрібно дві третини голосів, якщо президента обрати не вдалося, то починаючи з четвертого поріг знижується до половини плюс 1 голосу. Парламентарі голосують почергово, і кожен раунд займає більше чотирьох годин.

За час дії такої системи тільки два з 12 президентів Італії були обрані у перших трьох раундах голосування. Для вибору Джованні Леоне в 1971 році знадобилося 23 тури.