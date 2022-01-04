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Парламент Італії почне обирати нового президента 24 січня

Президент Італії обирається колегією виборників, процес може зайняти кілька днів. 

Парламент Італії почне обирати нового президента 24 січня
Італійський парламент
Фото: EPA/UPG

Парламент Італії 24 січня почне голосування за нового президента, який замінить Серджо Матареллу. 

Відповідне рішення повідомив голова нижньої палати парламенту, пише Reuters.

Вибори нового президента можуть стати серйозним викликом для уряду премʼєр-міністра Маріо Драґі, який бореться з хвилею заражень ковіду. Драгі сам хотів би стати президентом після 11 місяців головування в уряді. 

Правоцентристські партії в Італії хочуть висунути в президенти чотирикратного премʼєра Сільвіо Берлусконі. Іншими претендентами вважаються ексспікер нижньої палати Пʼєр Фердинандо Казіні, колишній премʼєр Джуліан Амато і нинішня міністерка юстиції Марта Картабія. 

Президент Італії обирається парламентом на сім років. Його роль переважно церемоніальна, але він має широкі повноваження у разі відставки уряду та під час виборів. Останнє слово при призначенні премʼєр-міністра та інших членів кабінету лишається за ним. 

Вибори часто займають декілька днів. Таємне голосування проводять серед колегії виборців – більш ніж тисячі парламентарів обох палат та регіональних представників (зазвичай по три делегати від регіону). Списки кандидатів зазаделегідь переважно не складаються. 

У перших трьох раундах голосування за президента потрібно дві третини голосів, якщо президента обрати не вдалося, то починаючи з четвертого поріг знижується до половини плюс 1 голосу. Парламентарі голосують почергово, і кожен раунд займає більше чотирьох годин.

За час дії такої системи тільки два з 12 президентів Італії були обрані у перших трьох раундах голосування. Для вибору Джованні Леоне в 1971 році знадобилося 23 тури. 

Термін повноважень Матарелли збігає в лютому 2022 року.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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