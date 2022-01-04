У НАТО підтвердили заплановані на 12 січня перемовини з Росією

За два дні до цього в Женеві пройдуть перемовини США-РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що перемовини блоку з Росією пройдуть 12 січня.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційного представника військового альянсу.

"Будь-який діалог з Росією повинен вестися на основі взаємності, з урахуванням занепокоєння НАТО щодо дій Росії... і з консультаціями з європейськими партнерами НАТО", – зазначив посадовець.

До цього, 10 січня, мають відбутися переговори в форматі Росія-США. Вони проходитимуть у Женеві, участь президентів Володимира Путіна і Джо Байдена не передбачається. На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуації довкола України та діяльність НАТО в Європі.

На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем "гарантії безпеки Європи", які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Альянс загалом і окремо країни-члени відкинули можливість Росії диктувати, кого і куди приймати. Однак США наголошують, що з РФ потрібно вести дипломатичний діалог.

30 грудня відбулася друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Американський лідер нагадав Путіну про санкції в разі нового вторгнення до України.

2 січня Байден говорив із Зеленським. Він засвідчив усебічну підтримку України. В Офісі президента за результатами розмови повідомили, що США підтримали пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО.