Вибори президента Італії зайшли у глухий кут, пропонують перепризначити 80-річного Маттареллу

Вибори президента Італії після майже тижня та кількох турів голосування в парламенті зайшли в глухий кут. Про це пише BBC.

Італією керує парламент і уряд, і першою особою у державі є прем'єр-міністр. Однак президент також має багато повноважень, включно з призначенням прем’єра та оголошенням дострокових виборів. Він часто виступає гарантом стабільності та посередником між партіями у періоди політичних криз, які трапляються доволі часто. Мало який уряд в Італії утримується при владі понад рік, а президента обирають одразу на сім років.

80-річний президент Серджо Матарелла “зібрався на відпочинок” через похилий вік і основним кандидатом у президенти вважався нинішній прем'єр Маріо Драгі. Серед кандидатів спочатку був і колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі, однак він швидко зняв свою кандидатуру, визнавши, що не підходить на роль нейтрального арбітра італійської політики.

Берлусконі та інші праві, включно з лідером антиіммігрантської “Ліги” Маттео Сальвіні, якого преса називає “другом Путіна”, просували у президенти спікера сенату Елізабетту Казеллаті.

Голосування зайшло в глухий кут після п’яти днів суперечок: ніхто із запропонованих кандидатів не набрав більшості голосів. Зрештою Сальвіні закликав знову затвердити президентом Маттареллу.

“Італійці не заслуговують ще кількох днів на цю невизначеність. Давайте перепризначимо президентом Матареллу, а Драгі – прем’єром, пообідаємо і займемося справами. Проблеми італійців не терплять зволікання”, – сказав він.

Семирічний президентський термін приваблює Драгі гарантованим місцем на олімпі італійської політики, тоді як прем'єрство ризикує виявитися швидкоплинним, оскільки ґрунтується на нестабільній міжпартійній коаліції.

Як інформують італійські ЗМІ, у суботу Драгі зустрівся з Матареллою і намагався переконати його залишитися на посаді.

“Ближче до вечора в суботу близько тисячі виборців візьмуть участь у вже восьмому раунді голосування. Цього разу Маттарелла майже напевно набере необхідні 505 голосів, оскільки у сьомому раунді він отримав майже 400, а відтоді всі домовилися, що домовитися не виходить і доведеться залишити все як є. Залишилося вмовити президента затриматися”, – зазначає видання.

Нагадаємо, парламент Італії 24 січня почав голосування за нового президента, який мав би замінити Серджіо Матареллу.

Президент Італії обирається парламентом на сім років. Його роль переважно церемоніальна, але він має широкі повноваження у разі відставки уряду та під час виборів. Останнє слово при призначенні премʼєр-міністра та інших членів кабінету лишається за ним.

Вибори часто займають декілька днів. Таємне голосування проводять серед колегії виборців – більш ніж тисячі парламентарів обох палат та регіональних представників (зазвичай по три делегати від регіону). Списки кандидатів зазаделегідь переважно не складаються.

У перших трьох раундах голосування за президента потрібно дві третини голосів, якщо президента обрати не вдалося, то починаючи з четвертого поріг знижується до половини плюс 1 голосу. Парламентарі голосують почергово, і кожен раунд займає більше чотирьох годин.

За час дії такої системи тільки два з 12 президентів Італії були обрані у перших трьох раундах голосування. Для вибору Джованні Леоне в 1971 році знадобилося 23 тури.

Термін повноважень Матарелли збігає в лютому 2022 року.