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Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу

Раніше прем’єр Сіярто заявляв, що Угорщині важко підтримувати Київ через "утиски нацменшин".

Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Фото: 112 Украина

Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

Про це заявив міністр оборони країни Тібор Бенке, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація навколо України не становить безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО.

Міністр також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.

Раніше прем’єр-міністр Петер Сіярто заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву в конфлікті з РФ.

Нагадаємо, 24 січня Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Зазначалося, що союзники НАТО переводять сили в режим очікування та відправляють у Східну Європу додаткові кораблі та винищувачі.

За словами генсека Єнса Столтенберга, на тлі російської загрози вже низка країн оголосила про поточне або майбутнє розгортання додаткових сил. Зокрема, кораблі та винищувачі відправляють до Литви, Болгарії та Румунії.

У Пентагоні заявили, що США готові відправити у Східну Європу 8,5 тис. солдатів.

Разом із тим генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не планує розміщення бойових груп в Україні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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