Міноборони спростувало інформацію про доправлення РФ запасів крові до кордону з Україною

"Такі інформаційні "інтервенції" є елементом інформаційно-психологічної війни, мета якої спровокувати страх і паніку в нашому суспільстві".

На офіційному сайті Міністерства оборони України оприлюднено заяву Центру оперативного інформування щодо поширеної у ЗМІ інформації про нібито накопичення Російською Федерацією запасів крові у військах біля українських кордонів.

В українському оборонному відомстві стверджують, що ці повідомлення не відповідають дійсності. А такі інформаційні "інтервенції" є елементом інформаційно-психологічної війни, мета якої спровокувати страх і паніку в українському суспільстві.

У Міноборони наголошують, що інформація з посиланням на анонімних посадовців не була підтверджена жодним офіційним джерелом з відповідних відомств країн-партнерів.

Моніторинг та аналіз поточної ситуації, що складається довкола українських кордонів, не фіксує активності такого роду. Про це свідчить і обмін інформацією спецслужб з іноземними партнерами, запевняють у міністерстві.

Центр оперативного інформування закликає не поширювати неперевірену інформацію з анонімних джерел та послуговуватися офіційними даними.

Напередодні американська газета Wall Street Journal написала, що Росія направила медичні підрозділи до кордону з Україною. Медіа вважає, що це може бути останнім приготуванням до вторгнення.

Подібну інформацію вчора оприлюднило агентство Reuters. У публікації йшлося, що Росія розширила військове нарощування поблизу кордонів України за рахунок поставок крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим і що це є конкретним показником можливості нового вторгнення.

Міноборони України раніше заявляло, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує інформаційні атаки для нагнітання паніки.

"Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція", – запевнив 28 січня міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що ризики і загрози, які є зараз, існують вже 8 років.