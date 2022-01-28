Правління АМУ обговорило підготовку тероборони в громадах та роботу критичної інфраструктури у надзвичайній ситуації

На засіданні правління АМУ мери міст обговорили питання координації зусиль із підготовки територіальної оборони на місцях та функціонування критичної інфраструктури у випадку подальшої агресії Росії. На обговоренні також була присутня дипломатка з політичного відділу Посольства США Олена Кравців. Про це повідомив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

«Ми повинні робити все, щоб підготувати систему територіальної оборони на місцях. Бо маємо розглядати різні варіанти розвитку подій і бути готовими до різних сценаріїв, зокрема, і до найгіршого. Ми маємо відпрацювати й алгоритм, як діяти у випадку відключення мобільного зв’язку та інтернету. Також має бути забезпечений необхідний запас палива для безперебійної роботи в автономному режимі для генераторів, комунальної техніки, швидких», – звернувся Віталій Кличко до мерів міст.

Всі українці сподіваються на розв’язання ситуації дипломатичними та політичними засобами. Але кожен має працювати над тим, щоб наші міста були готові реагувати при найгіршому сценарії, підкреслив Кличко. Він зазначив, що корисним би було отримати консультації щодо ефективного алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій від американських партнерів України.

«Нам цікаво отримати інформацію про те, що вам потрібно. Ми зосереджені на тому, як вам допомогти, і опрацюємо інформацію, яку я тут почула. Ми тут – в Україні. І ми вам допоможемо», – звернулася до мерів українських міст дипломат із політичного відділу Посольства США Олена Кравців.

Кличко також поінформував колег про те, як готується до ситуації можливої надзвичайної ситуації Київ. Зокрема, у столиці створений фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає понад 500 сховищ та 4500 споруд подвійного призначення місткістю понад 2 млн осіб. Інформація про адреси розміщена на офіційних сайтах районних адміністрацій Києва та на карті на сайті КМДА.

За словами Кличка, ведеться активна робота зі створення системи територіальної оборони Києва. Вже розроблено систему управління теробороною Києва, відпрацьовуються питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку та інтернету, налагоджено взаємодію з Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ та іншими складовими сил оборони та безпеки. Щомісяця 112-та бригада тероборони проводить практичні заняття з бойовою стрільбою – «Єдині стрілецькі дні». Майже кожну суботу резервісти тероборони збираються на заняття на добровільній основі.