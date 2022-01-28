Порошенко: Західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об’єднатися

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що західні союзники наполегливо радять політичним силам всередині України об’єднатися перед загрозою широкомасштабного російського вторгнення.Про це він заявив після зустрічі лідерів фракцій Верховної Ради з двопартійною делегацією Конгресу США.

«Це була дуже своєчасна зустріч. Візит такої представницької делегації Конгресу США на чолі з головою Комітету у закордонних справах, яка представляє і Демократичну, і Республіканську партії, є символом двопартійної підтримки, яку Україна має зараз з боку США. Це символ єдності всього демократичного світу навколо допомоги Україні. І перший меседж, який висловив глава делегації, глава Комітету у закордонних справах – тоді, як ми демонструємо солідарність з Україною всього світу, ми наполегливо вимагаємо єдності всередині країни. Це була перша фраза, і далі рефреном у всіх виступах конгресменів незалежно від партій, було: будь ласка, забезпечте єдність. У жодному разі не можна допускати внутрішніх чвар», – зазначив Порошенко.

Він додав, що підтримує цей меседж.

«Наприкінці минулого року США додали 200 млн військової допомоги, 300 млн дол. було зроблено в перші тижні цього року. Це вже 500, ще 500 млн буде терміново надано по терміновим дебатам у випадку початку агресії. І зараз обговорюється ще додатково 300 млн.

Було запитання: що робить Україна? Якщо ми робимо єдність у світі, де єдність всередині України? Якщо 1,2 млрд євро дає Єврокомісія макрофінансової допомоги, США починають обговорювати кредитні гарантії саме в такій формі, як ми розробили і представили в 2014-2015 роках з боку США. Моя позиція – Україна зі свого боку має прийняти зміни до бюджету і нарешті виділити 50 млрд гривень для української армії. Для того, щоб український воїн отримував поза фронтом 25 тисяч, а на фронті – 50 тисяч гривень на місяць», – вважає Петро Порошенко.

Також, на його думку, потрібно забезпечити формування стратегічних резервів, Державне оборонне замовлення і розгортання першої черги резерву. США, за словами Порошенка, такий підхід підтримали.