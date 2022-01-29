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Польща очікує до мільйона біженців у разі вторгнення Росії в Україну

Влада країни готується до напливу "справжніх біженців" і запевняє, що "ці люди будуть під захистом Польщі".

Польща очікує до мільйона біженців у разі вторгнення Росії в Україну
Фото: http://podrobnosti.ua

Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що якщо дійде до війни, то на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України. Польська держава не має наміру від цього дистанціюватися.

Про це заступник очільника польського міністерства заявив в ефірі телеканалу TV Republika, повідомляє "Польське радіо". 

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", – зазначив Мацєй Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. 

"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні чи не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з’явитися на нашому східному кордоні", – сказав він.

Вонсік зазначив, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування. 

"Відповідно до Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник глави МВСіА.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику та паніку. 

Напередодні у п'ятницю у Варшаві відбулося засідання Ради національної безпеки Польщі, під час якого обговорили ситуацію, пов’язану із загрозою російського вторгнення в Україну. На початку засідання президент Анджей Дуда заявив, що наразі прямої військової загрози Польщі немає. При цьому він додав, що такої ситуації, як сьогодні, не було з 1989 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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