У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце

Нові дані про трагічну подію торік призвели до дипломатичного скандалу і різкого погіршення відносин між Чехією та РФ.

Поліція Чеської Республіки перевіряє обставини знищення секретного документа про вибухи на складах озброєнь у селі Врбетиці у 2014 році. Виявлення нової інформації про трагічну подію призвело у квітні 2021 року до дипломатичного скандалу та різкого погіршення відносин між Чехією та Російською Федерацією.

Як повідомляє "Радіо Прага", у повідомленні, призначеному виключно президенту Чехії Мілошу Земану, містилися дані про причетність до загибелі двох людей та завдання величезної фінансової шкоди унаслідок вибухів, влаштованих агентами російської військової розвідки ГРУ.

За даними джерел, про знищення документа поліція дізналася під час перевірки дотримання норм роботи із секретною інформацією. Правоохоронці намагалися з'ясувати, чи є на документі відбитки пальців чи ДНК сторонніх осіб, які не мали права ознайомлюватися з ним.

Повідомлення Служби безпеки та інформації призначалося виключно президенту країни Мілошу Земану. Найближчі співробітники канцелярії глави держави, наприклад, канцлер Вратислав Минарж та радник Мартін Неєдли, свідоцтв про проходження ними перевірки на роботу із засекреченими документами так і не отримали.

"Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Британії подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами", - сказано в повідомленні.

Президентський канцлер Вратислав Минарж офіційно не спростував інформацію про знищення секретного паперу, проте відкинув можливість доступу до нього сторонніх осіб. Своєю чергою голова комітету безпеки Канцелярії президента республіки Ян Новак додав, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, торік у квітні поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

Тоді ж Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Росія у відповідь вислала чеських дипломатів.

У червні Чехія надіслала офіційну ноту з вимогою повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання. Сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.