Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

На російському телеграм-каналі вийшло фейкове відео, де нібито представники Нацкорпусу виготовляють “грязную бомбу с ядерными материалами” для застосування проти російських військ в разі вторгнення.

Про це Нацкорпус повідомив у Телеграмі.

“Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія – витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України”, – зазначено у повідомленні.

Зазначено, що відео з’явилося на російському ресурсі і не має звуку. Крім того, помилки в титрах “демонструють очевидно низький рівень володіння українською мовою, що досить характерно для російських “спецоперацій”.

“Ми прекрасно розуміємо, що Національний Корпус – це структура, якої панічно бояться в РФ. Це сфабриковане відео є також відповіддю на нашу кампанію з підготовки цивільного населення до можливого повномасштабного наступу Росії “Не панікуй! Готуйся!”, – йдеться у повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також написав у соцмережі Facebook, що у Телеграм-каналах, афільованих з російськими спецслужбами, розповсюджується інформація про ніби то радіоактивну саморобну бомбу для використання на території РФ після початку бойових дій. Це повідомлення супроводжується відповідним відео.

“Але при перегляді відео кидається у вічі недбалість його авторів: в підписі, який зроблений українською мовою, допущена велика кількість граматичних помилок. Так, “радиоактивним”, а не “радІоактивним”; “пораження”, а не “ураження”; “розробленн”, а не “розроблений”; “використан”, а не “використаний”. Це все видає російське походження авторів сюжету і погане знання ними української мови”. – зазначили у Центрі.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Там зазначають про цікаву схему розповсюдження інформації: її першоджерелом є телеграм канал "Политнавигатор" в окупованому Криму, але публікація розміщена ще 10 грудня 2021 року.

“Наразі цей матеріал “удосконалений” і поширювався по іншим російським TГ-каналам, наприклад Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News і тп. Тому очевидно, що перед нами продовження інформаційно-психологічної операції російських спецслужб та їх колаборантів в Криму і на Донбасі”, – додали у Центрі.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Нагадаємо, 3 лютого низка американських ЗМІ, зокрема Washigton Post і New York Times з посиланням на джерела написали, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Іще до публікації цих даних в США не виключали, що РФ може вдатися до так званих операцій fals flag.