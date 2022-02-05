На Донбасі вже третій день без обстрілів

Останні обстріли в зоні ООС були 2 лютого.

Упродовж доби 4 лютого і вранці 5 лютого російські окупанти не відкривали вогонь в зоні ООС.

Про це у ранковому зведенні 5 лютого повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Останні обстріли в зоні ООС були зафіксовані в середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші. Зокрема на Донеччині окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.