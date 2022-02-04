Рятувальники попереджають про значний ризик сходження лавин у Карпатах

ДСНС наполегливо радить утриматись від походів на високогір'я.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що у Карпатах цього тижня очікується висока загроза сходження снігових лавин.

Так, 4-6 лютого на високогір’ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Такий самий рівень загрози сходження лавин зберігатиметься 6-7 лютого у горах Івано-Франківської та Львівської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!" - попереджають у ДСНС.

За інформацією рятувальників, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається 4-5 лютого у горах Івано-Франківської та Львівської областей, 4-7 лютого - у горах Чернівецької області.

Нагадаємо, напередодні в Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ятеро людей загинули внаслідок сходження снігової лавини.