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​Львів долучився до всеукраїнської акції протесту за відставку Шкарлета

Учасники заходу зібралися під будівлею львівської ратуші.

​Львів долучився до всеукраїнської акції протесту за відставку Шкарлета
Фото: Депутатка Львівської міськради Вікторія Христенко

У Львові сьогодні розпочалася акція протесту на підтримку студентів Києво-Могилянської академії.

Про це повідомила на своїй сторінці депутатка Львівської міськради Вікторія Христенко.

"Міністр тимчасовий, Могилянка — вічна!». Сьогодні Львів долучився до всеукраїнської акції протесту з вимогою відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Студентів та громадськість обурили останні події, що пов’язані з виборами президента Києво-Могилянської Академії. Ми підтримуємо наших студентів і також вимагаємо відставки міністра освіти Шкарлета", - написала Христенко на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні інформацію про подію поширили у Facebook організатори заходу у Львові - Уряд студентів УКУ та громадська організація "Українські студенти за свободу".

Фото: Депутатка Львівської міськради Вікторія Христенко

На своїй сторінці у соцмережі ГО "Українські студенти за свободу" аналогічні акції анонсувала у Чернівцях та Одесі.

Нагадаємо, 4 лютого студентське самоврядування Києво-Могилянської академії оголосило безстроковий страйк. Студенти, викладачі та випускники вийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету міністрів із трьома основними вимогами. Серед них - підписати контракт із Сергієм Квітом, якого обрали президентом НаУКМА, дотримуватися автономії університетів і відправити у відставку міністра освіта Сергія Шкарлета.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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