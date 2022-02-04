Монастирський відреагував на відео з Трухіним: "Якби він мені подзвонив - був би посланий"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін, який пропонував патрульному хабар після ДТП, не звертався до нього по допомогу.

Про це голова МВС розповів на брифінгу, передає "Суспільне".

"Я вважаю, що будь-яка особа, в тому числі нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все те, що він вчинив", - наголосив Монастирський.

"Друге питання - чи телефонував він мені з місця події абощо? Тут присутні мої колеги, колишні народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порішати". Тому мені з такого питання ніхто дзвонити не може. І не буде! І якщо би він мені і зателефонував, то був би посланий у той же момент", - додав голова МВС.

Щодо відео, яке опублікувала "Українська правда", міністр зазначив, що сам був вражений його появою.

"Тому що під час, коли мені доповідали про це ДТП свого часу в серпні, мені сказали, що з показів свідків, є різні дані про те, хто був за кермом. Тому слідчий і скерував клопотання до прокуратури з пропозицією передати його Державному бюро розслідувань", - пояснив Монастирський.

Міністр також зазначив, що тоді не всі екіпажі патрульних мали у розпорядженні боді-камери.

"Мені сказали, що не всі екіпажи мають боді-камери. Через це я прийняв рішення, і 8 вересня був оголошений тендер на 6500 боді-камер, які були закуплені для поліцейських. У грудні всі 100% екіпажів були обладнані такими камерами", - додав Монастирський.

«Якби він мені подзвонив, то був би посланий». Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 4, 2022

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Трухін продовжував бути членом партії, фракції та заступником голови бюджетного комітету.

2 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

Трухіна також хочуть виключити і з фракції "Слуги народу", а в Раді планують провести позачергове засідання для заслуховування керівництва МВС, ДБР і Офісу генпрокурора щодо розслідування цієї справи та інших проваджень, у яких фігурують нардепи. За даними джерел LB.ua, засідання може відбутись 14 лютого після погоджувальної ради.