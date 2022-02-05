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На Донбасі вперше за три дні російські окупанти порушили перемир'я, поранено українського військового

Стан пораненого військового задовільний. 

На Донбасі вперше за три дні російські окупанти порушили перемир'я, поранено українського військового
Фото: facebook.com/pressjfo.news

З початку доби 5 лютого, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що упродовж доби 4 лютого російські окупанти не відкривали вогонь в зоні ООС.

Останні до сьогоднішнього дня обстріли в зоні ООС були зафіксовані в середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші. Зокрема на Донеччині окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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