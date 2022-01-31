США можуть ввести деякі санкції і без вторгнення, за те, що Росія "вже зробила", – сенатор Менендес

У пакеті американських санкцій проти Росії є деякі обмеження, які можуть ввести заздалегідь і деякі, які набудуть чиннності в разі нового вторгнення РФ в Україну.

Про це в інтервʼю CNN повідомив сенатор від Демократичної партії, глава комітету з міжнародних відносин Боб Менендес.

"Дивіться, є деякі санкції, які дійсно можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, фальшиві операції, спроби підірвати український уряд зсередини – це лише деякі приклади санкцій, які можуть бути введені зараз", – заявив він журналістам.

Сенатор додав, що вже "потім руйнівні санкції, які в результаті убʼють російську економіку, і продовження летальної допомоги, яку ми збираємося надсилати, що означає, що Путін має вирішити, скільки мішків з тілами російських синів збираються повернутися в Росію, санкції, які набудуть чинності, які Росія вторгненться".

"Деякі санкції будуть введені заздалегідь, за те, що вже було зроблено, але летальна допомога буде доставоена попри все", – запевнив він.

Ще один сенатор міжнародного комітету, республіканець Джим Ріш, сказав, що основним спірним моментом у переомивнах щодо пакету санкцій лишається газогін "Північний потік-2".

"У нас були розбіжності з цього приводу, і продовжуються розбіжності відтоді, як адміністрація (Джо Байдена – ред.) вступила на посаду. Але подивіться, щось відбулося на місцях, що змінило динаміку та відкрило двері, дійсно, для того, щоб ми дійшли до згоди з цього приводу, і це те, що німці дали сигнал, що призупинять сертифікацію", – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що санкції проти Росії треба вводити, не очікуючи нового вторгнення. Західні партнери України неодноразово заявляли, що в разі нового нападу на Україну Росію очікують "небачені" досі санкції. Президент США Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна.

У Білому домі також заявляли, що на додачу до фінансових санкцій, які матимуть негайний та видимий ефект, США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Зокрема, розглядається можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції. При цьому передбачається заборона на експорт певних товарів та технологій, а також, потенційно, – заборона на постачання продукції не американського виробництва, що підпадає під режим експортного контролю з боку США.