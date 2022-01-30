У Ємені загинули понад 2 тисячі завербованих повстанцями дітей, - ООН

Загалом у війні, що розпочалася у 2015 році, загинуло понад 10 тис. дітей.

У Ємені близько 1 500 дітей, завербованих єменськими повстанцями-хуситами, загинули у боях 2020 року, а ще сотні - наступного року.

Про це свідчать дані доповіді Ради Безпеки, передає Бі-бі-сі.

У звіті йдеться про список із 1 406 завербованих хуситами дітей, які загинули на полі бою у 2020 році, та 562 - у період із січня по травень 2021 року. Загалом у війні, що розпочалася у 2015 році, загинуло понад 10 тис. дітей.

Внаслідок бойових дій також загинули десятки тисяч дорослих, а мільйони переміщених осіб опинилися на межі голоду.

Експерти заявили, що для поширення своєї ідеології повстанці продовжують вербувати дітей, використовуючи літні табори та мечеті. Дітей вчать вигукувати гасла руху: "Смерть Америці!", "Смерть Ізраїлю!", "Прокляття євреям!", "Перемога ісламу!". Також в одному з таборів семирічним дітям показували, як чистити зброю та ховатися від ракетного обстрілу.

Нагадаємо, воєнний конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року. Саудівська Аравія зі своїми союзниками бере в ньому активну участь на боці президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді, тоді як основний противник Ер-Ріяда Іран - на боці повстанців-хуситів.

У результаті бойових дій під час конфлікту загинули понад 10 тис. осіб. За оцінками ООН, від наслідків конфлікту потерпають більш ніж 17 млн із 27-мільйонного населення країни.