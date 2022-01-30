Канада вирішила тимчасово відкликати з України деяких співробітників посольства

Найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники з досвідом роботи у галузі безпеки.

Міністерство закордонних справ Канади вирішило відкликати другорядних співробітників і членів сімей працівників посольства в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.

При цьому в міністерстві наголосили, що дипломатична місія продовжить працювати.

"Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних Канадських співробітників і членів сімей, що залишилися, з посольства в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що найближчим часом команду дипмісії посилять співробітники з досвідом у галузі безпеки, управлінні конфліктами та інших галузях.

Зазначимо, що сьогодні до Києва з дводенним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Нагадаємо, на тлі загроози нового російського вторгнення в Україну деякі країни вирішили евакуювати з України членів сімей послів та деяки співробітників посольств.

Раніше Уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025. Також передбачено збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Також в межах операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.

Канадські ЗМІ також писали, що Канада може направити в Україну стрілецьку зброю та військове спорядження.