США наполягають, що РФ не стягнула б величезну кількість військ до кордону з Україною, якби не мала наміру їх використати

Сьогодні питання російської агресії проти України обговорять на засідання Ради безпеки ООН.

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати.

Про це посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила у програмі "Цього тижня" на каналі ABC.

"Ми бачили цю методику Росії і раніше. Вони використовують дезінформацію. Вони закликають українців не хвилюватися щодо атаки, але ми знаємо, що атака можлива", – цитує дипломатку "Голос Америки".

"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати", – додала вона.

У понеділок, 31 січня, питання російської агресії проти України обговорять на засідання Ради безпеки ООН.

"Ми підемо в ту кімнату, готові слухати їх, але їхня пропаганда нас не відволіче. Ми будемо готові відповісти на будь-яку пропаганду, яку вони спробують розповсюдити під час засідання", – сказала Грінфілд.

Вона додала, що США готові обговорити занепокоєння США, України та Росії за дипломатичним столом. Зробити це на полі бою неможливо, зауважила пані посол.

У неділю, 30 січня, голова Ради безпеки РЗ Микола Патрушев заявив, що Росія не хоче війни з Україною, вона росіянам "абсолютно не потрібна". На його переконання, ті, хто війну нав'язує, особливо на Заході, "переслідують якісь свої корисливі вигадки". Патрушев зауважив, що "Самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає".

Нагадаємо, Росія перекидає війська до Білорусі для участі у спільних маневрах "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого. У них будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусі і частини Східного військового округу, Повітряно-космічних і Повітряно-десантних військ РФ.

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч російських військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч. Станом на сьогодні ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року.

29 січня у Міноборони Росії заявили, що війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.

Водночас США не змінили оцінку можливого вторгнення в Україну і закликають своїх громадян виїхати.