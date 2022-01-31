Ексглава МЗС Німеччини виступив за введення миротворців ООН на схід України

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає необхідним відправлення миротворчої місії ООН на схід України для контролю за дотриманням перемир’я та запобіганню насильства.

Про це ексглава німецького МЗС заявив в інтерв’ю BILD am SONNTAG.

"Якщо бути чесними, то треба визнати, що протягом років не припиняються військові конфлікти на сході України, участь у яких бере Росія. Що тут потрібно, так це міжнародна миротворча місія ООН, яка б жорстко забезпечувала дотримання режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та припинення будь-якого насильства – у разі необхідності також із застосуванням зброї", – цитує Габріеля агентство "Укрінформ".

Ексглава німецького МЗС ФРН нагадав, що пропозиції щодо такої місії висувалися раніше, однак "жодного серйозного обговорення з цього приводу не було".

Стосовно того, "чи буде війна в Україні, в Європі", Зігмар Габріель висловив сподівання, що цього не станеться. Він вказав на те, що "всі зусилля США, НАТО та Європи зараз спрямовані на те, щоб запобігти цій війні в центрі Європи".

При цьому німецький дипломат підкреслив, що Євросоюз, який "хотів стати "суверенним" і "геополітичним актором", наразі не відіграє вирішальної ролі в уникненні війни в Європі. Натомість основну роль у забезпеченні безпеки Європи відіграються Сполучені Штати.

"У нас немає єдиної оцінки ситуації в Україні, ми боїмося за свої економічні інтереси і радіємо, що інші за нас тягають гарячу картоплю з вогню. Ми, європейці, повинні навчитися брати свої інтереси у власні руки", – заявив він.

Колишній глава німецької дипломатії висловив переконання, що "Париж і Берлін зараз повинні зіграти свою головну роль".

"За змогою – завжди у партнерстві зі США, але й самим, якщо потрібно. Але для цього ми повинні показати, що цінуємо мир. Кожен, хто порушує мир в Європі, повинен знати, що йому доведеться заплатити високу ціну", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня в Парижі пройшла зустріч політичних радників голів держав "нормандської четвірки". Коментуючи її підсумки в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонніх перемовин із Росією, але підтримує і залучення США.

Того ж дня президенти України та Франції обговорили прискорення наступної зустрічі радників "нормандської четвірки". Її заплановано через два тижні в Берліні.

Формат миротворчої місії на Донбасі вже кілька років є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна за Петра Порошенка розраховувала на повномасштабну місію, яка візьме під контроль усю окуповану територію, включно з держкордоном. Росія пропонувала лише "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

У жовтні 2019 року новий президент Володимир Зеленський висловив ідею про розміщення миротворців тільки на кордоні між Росією і окупованими нею районами Донецької і Луганської областей.

Навесні 2021 року у СЦКК заявляли про спроби РФ легітимізувати залучення російських миротворців на Донбас.

Останнім часом питання миротворчої місії на сході України не порушували.