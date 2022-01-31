Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму

Політик вважає, що ескалація на кордонах пов'язана з тим, щоб примусити Україну до виконання "Мінську".

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що ескалація на кордонах пов'язана з тим, щоб примусити Україну до виконання Мінських угод, які, на її думку, загрожують втратою суверенітету й незалежності. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, закликавши натомість актуалізувати надані Будапештським меморандумом гарантії.

«Ми маємо висловити свою консолідовану позицію та раз і назавжди пояснити людям і нашим стратегічним партнерам, в чому криється загроза Мінських угод і в якому варіанті вони ніколи не можуть бути прийнятні, якщо ми хочемо зберегти Україну як незалежну суверенну державу.

Наш шлях – виконання Будапештського меморандуму. І те, що в свій час «українські патріоти» цей документ заштовхати під килим, і подарували країні «мінські договорняки», так майте совість повернутися до правильних форматів, тоді агресія і шантаж припиняться», – додала лідер «Батьківщини».