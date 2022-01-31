Лідери правих та консервативних партій ЄС, зокрема Орбан та Ле Пен, засудили агресивну політику Росії

Фото: EPA/UPG

Лідери десяти правих та консервативних партій Європейського Союзу під час зустрічі в Мадриді підписали спільну декларацію, в якій, зокрема, засудили агресивні дії Росії та закликали європейців до солідарності.

Про це повідомляє EURACTIV.

Мадридський саміт був організований іспанською ультраправою партією Vox, третьою політичною силою в іспанському парламенті після соціалістичної PSOE і правоцентристської Partido Popular (PP).

Фото: EPA/UPG

Окрім лідера Vox Сантьяго Абаскаля, у заході узяли участь прем’єр Польщі, представник партії "Право і справедливість" Матеуш Моравецький, прем’єр Угорщини, лідер партії "Фідес" Віктор Орбан, лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, одна з керівниць "Австрійської партії свободи" Марлен Свазек, голова бельгійської партії "Фламандський інтерес" Том Ван Грікен, очільник партії "Болгарський національний рух" Красимір Каракачанов, лідер Консервативнлї народної партії Естонії Мартін Хельме, представники італійської партії "Ліга Півночі", євродепутати Вінченцо Софо та Паоло Борчіа, лідер Виборчої акції поляків Литви Вальдемар Томашевскі, євродепутат, представник нідерландської партії Ja21 Роб Роос та Авреліан Павелеску, президент румунської Християнсько-демократичної національної селянської партії.

У спільній декларації, ухваленій у суботу, 29 січня, дев’ять лідерів зосередили увагу на нарощуванні Росією військових сил на українському кордоні та пообіцяли "працювати для того, щоб нації Європи діяли солідарно перед обличчям загрози зовнішньої агресії".

Фото: EPA/UPG

"Військові дії Росії на східному кордоні Європи поставили нас на межу війни, – підкреслили вони. – Солідарність, рішучість та оборонне співробітництво між народами Європи необхідні перед обличчям таких загроз".

Коментуючи декларацію, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає за "мир, деескалацію та переговори", однак вирішенням конфлікту не може стати стратегічна угода між Росією та Сполученими Штатами про європейську безпеку без участі європейців.

В інтерв’ю польській агенції PAP Матеуш Моравецький зазначив, що жоден з підписантів декларації не ставить під сумнів права України на самовизначення, незалежність та територіальну цілісність.

"Навпаки, у декларації є однозначне засудження агресивних дій Росії. Це є, власне, наслідком наших дій, наслідком того, що ми розмовляли і пояснювали всім у Європі, якою серйозною загрозою є Путін, – наголосив очільник польського уряду. – Ми розуміємо, що чимало політиків у Європі дивляться на Росію інакше, ніж ми, вони не бачать загроз, які становить імперська політика Путіна. На це не потрібно ображатися, потрібно зустрічатися і пояснювати. Така праця дає свої плоди – в нашій дискусії зі всіх сторін лунали слова потужної підтримки України".

Зауважимо, що серед підписантів чимало партій, які відзначаються проросійською риторикою.

У підписаній декларації також містяться зобов'язання партій на майбутнє, зокрема, боротьба з нелегальною імміграцією, підвищення рівня народжуваності та захист суверенітету держав-членів. "Ми ті, хто захищає Європу. Ми не дозволимо підняти тут ні прапор серпа і молота, ні прапор півмісяця, ні темний прапор глобалізаційних еліт", – сказав лідер Vox Сантьяго Абаскаль у заключній промові.