Тимошенко закликала владу відверто розмовляти з громадянами про “закілісся”

Зміцнення армії, проведення реформ для соціально-економічного розвитку держави, а також чесна й відверта розмова влади з суспільством допоможуть вгамувати паніку серед українців та дати відсіч ворогові.

Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона повідомила, що за оцінками військових експертів, навколо кордонів України йде концентрація військової сили й техніки, однак її недостатньо для повномасштабного вторгнення в країну, яка має понад 40 мільйонів людей. А отже, мета цієї операції лежить у політичній площині – Україну намагаються змусити реалізувати Мінські домовленості.

«Мінські угоди з першого дня підписання попереднім президентом були неприйнятні для України. Наша команда одразу чітко вказала, що це є фактично здача незалежності й суверенітету країни. Ними передбачено, що тимчасово окупована територія Донбасу перетворюється в автономію, яка матиме не пов’язані з центральною українською владою власні суди, власну армію, власний законодавчий орган. І найголовніше – це проведення місцевих виборів, і тільки потім передбачені вивід військ і демілітаризація. Таким чином країна-агресор матиме під своїм контролем цю автономію, а оскільки там налічується понад 3 мільйони виборців, то після найближчих парламентських чи президентських виборів Україна повернеться під політичний контроль РФ», – пояснила Юлія Тимошенко.

На її думку, в такій ситуації треба відверто й щиро розмовляти з громадянами, щоб вони знали, що реально відбувається «за кулісами».

Юлія Тимошенко також наголосила, що влада має приділити особливу увагу забезпеченню армії та наведенню ладу всередині країни.

«Потрібно об’єднатися та створити Уряд національної єдності – зібрати найкращих фахівців, які зможуть покінчити з фінансово-економічними, соціальними й енергетичними проблемами, та показати, що Україна сильна в усіх проявах. Треба дати армії все, що потрібно – зброю, грошове забезпечення, всю систему підтримки. Не може бути такого, щоб у бюджеті на будівництво доріг виділялося більше коштів, ніж на оборону. Владі потрібно від політики колонізації України перейти до політики розвитку національної держави й побудови сильної економіки. Зараз для нашого народу важливо бути єдиними та налаштованими на те, що ми свою країну зможемо захистити», – резюмувала політик.