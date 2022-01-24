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Тимошенко запропонувала Зеленському створити уряд Національної єдності

Депутатка поропонує кроки виходу країни з кризи.

Тимошенко запропонувала Зеленському створити уряд Національної єдності
Фото: ba.org.ua

Політична партія «Батьківщина» звернулася до президента України Володимира Зеленського з пропозицією створити уряд Національної єдності. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Вона засудила суперечливі заяви влади до суспільства щодо повномасштабного вторгнення РФ на територію України, зазначивши, що «діаметральні тези лише створюють паніку».

«Ми вважаємо, що сьогодні розгортається досить жорстока кампанія по залякуванню й шантажу України для того, щоб загнати українське суспільство в глухий кут і змусити пристати на Мінські угоди й формулу Штайнмаєра, які зрештою призведуть до поступової втрати незалежності й суверенітету України. Тому нам треба за будь-яких обставин зміцнювати нашу боєздатність, наш потенціал захищати країну і робити це негайно!» – закликала Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» запропонувала невідкладно розпочати системні консультації з парламентом для того, щоб спільно розробити програму виходу з кризи.

«Наша команда переконана, що настав час не просто подумати про Україну, а відкинути всі амбіції в сторону і створити уряд Національної єдності. Ми готові надати перші програми, як країну виводити з цього глухого кута, що робити з фінансово-економічним колапсом, що робити з беззахисністю країни та як захистити людей. Якщо президент негайно не розпочне консультації на цю тему, то країна з цієї кризи не вийде», – застерегла Юлія Тимошенко.

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