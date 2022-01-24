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"Слуга народу" ініціює засідання закритої робочої групи з питань нацбезпеки та оборони

Участь візьмуть міністри оборони та закордонних справ. 

"Слуга народу" ініціює засідання закритої робочої групи з питань нацбезпеки та оборони
Фото: Макс Требухов

Фракція "Слуга народу" ініцією проведення закритої робочої групи з питань національної безпеки і оборони за участі керівництва парламенту, міністра оборони України Олексія Резнікова, голови МЗС Дмитра Кулеби та очільників парламентських фракцій і груп. 

Про це в Telegram повідомила речниця СН Юлія Палійчук. 

"Ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті Голови Верховної Ради України", – зазначила вона.

Пропозицію провести закриту зустріч із міністром оборони вранці на погоджувальній раді озвучив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Завтра Рада також має розглянути постанову-звернення до ООН, Європарламенту та іноземних урядів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку РФ. 

Нагадаємо, що 25 січня парламент проведе перше з 17 грудня пленарне засідання. Депутати не збиралися в сесійному залі 38 днів – найбільше за 10 років. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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