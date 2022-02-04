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У київських школах стартували безпекові навчання для вчителів та батьків

Їх проводить спеццентр, створений ДСНС та муніципалітетом Києва. 

У київських школах стартували безпекові навчання для вчителів та батьків
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв
Фото: kyivcity.gov.ua

У київських школах стартували навчання для вчителів та батьків із питань поводження у випадку надзвичайної ситуації.

Про це під час доповіді на засіданні Київської міської ради повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

“Уже 1,5 тижні тривають тематичні навчання із педагогічними колективами та батьками у школах”, – зазначено у повідомленні.

Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, що створений Держслужбою України з надзвичайних ситуацій та муніципалітетом Києва. 

За словами Пантелеєва, розробляються інструкції для різних типів закладів та установ, як діяти, враховуючи специфіку. Ідеться про медичні заклади, школи та дитячі садки, заклади соціального захисту тощо. 

“На кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, забезпечать правильні оповіщення та евакуацію людей”, – сказав заступник мера.

Також він поінформував, що у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. Торік розроблено і запроектовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн.

“Я переконаний, що виконання цих та інших завдань неможливе, якщо наші зусилля і дії не будуть скоординовані, не буде взаємодії та співпраці. Зараз ми повинні без вагань віддати перевагу інтересам національної безпеки перед усіма іншими інтересами. Лише за таких умов ми впораємося”, – зазначив заступник голови КМДА.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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