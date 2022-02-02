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Весна рання чи пізня: найвідоміші канадські бабаки-метеорологи дали суперечливі прогнози

А головний світовий бабак-метеоролог Філ із Пенсильванії (США) передбачив затяжну зиму.

Весна рання чи пізня: найвідоміші канадські бабаки-метеорологи дали суперечливі прогнози
Фото: novostey.com

Бабак-метеоролог Віллі із Онтаріо передбачив шість тижнів зими, а Сем із Нової Шотландії навпаки - очікує на ранній прихід весни, передає "Укрінформ".

Згідно з традицією, якщо бабак не побачить своєї тіні після того, як вибереться з нори 2 лютого, то слід очікувати на ранню зиму. 

Якщо тварина злякається власної тіні й сховається назад у нору – зима триватиме іще 6 тижнів. 

Відповідно до наукових досліджень, бабаки дають точний прогноз лише у 37% випадків.

Цього року обидві церемонії з отримання прогнозів провели онлайн, без присутності аудиторії, святкові феєрверки теж не запускали.

Головний світовий бабак-метеоролог Філ із Пенсильванії (США) передбачив затяжну зиму.

Нагадаємо, український бабак Тимко ІІІ пообіцяв українцям весну за розкладом, щоправда, прохолодну, з температурними коливаннями.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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