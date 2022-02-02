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Таліби вперше призначили жінок на керівні посади в Афганістані

Жінки очолюватимуть два медичні заклади у Кабулі.

Таліби вперше призначили жінок на керівні посади в Афганістані
Фото: ЕРА/UPG

Вперше з моменту захоплення влади в Афганістані радикальний рух ісламістів "Талібан" оголосив про призначення жінок на керівні посади в країні.

Про це повідомив у Twitter речник афганського уряду "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Зазначається, що розпорядженням голови уряду талібів Малалай Рахім призначена директоркою спеціалізованого пологового будинку "Малалай" у Кабулі. Ще одну жінку, доктора Аріан, через пропозицію Міністерства вищої освіти та зі схвалення прем'єр-міністра призначили директоркою гінекологічної клініки у столичному кварталі Шахрара.

Ці призначення стали результатом низки зустрічей талібів із представниками міжнародних організацій, під час яких порушувалися питання, пов'язані з участю жінок у політичному та суспільному житті Афганістану.

15 серпня 2021 року "Талібан" оголосив про взяття столиці – Кабула, після чого вся влада перейшла до рук цієї партії. Таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. Після фактичної зміни влади в Афганістані значно погіршилась ситуація із правами людей.

За даними ООН, після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані були вбиті більше 100 колишніх членів уряду, сил безпеки, а також тих, хто працював з міжнародними коаліційними військами.

Юрій Корогодський, Автор новин
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