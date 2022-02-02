Таліби вперше призначили жінок на керівні посади в Афганістані

Вперше з моменту захоплення влади в Афганістані радикальний рух ісламістів "Талібан" оголосив про призначення жінок на керівні посади в країні.

Про це повідомив у Twitter речник афганського уряду "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Зазначається, що розпорядженням голови уряду талібів Малалай Рахім призначена директоркою спеціалізованого пологового будинку "Малалай" у Кабулі. Ще одну жінку, доктора Аріан, через пропозицію Міністерства вищої освіти та зі схвалення прем'єр-міністра призначили директоркою гінекологічної клініки у столичному кварталі Шахрара.

On the proposal of the Ministry of Higher Education and with the approval of the Acting Prime Minister, Ms. Dr. Arian has been appointed as the Director of Shahra Ara Teaching Hospital. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

By the order of the Acting Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim has been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital across the country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

Ці призначення стали результатом низки зустрічей талібів із представниками міжнародних організацій, під час яких порушувалися питання, пов'язані з участю жінок у політичному та суспільному житті Афганістану.

15 серпня 2021 року "Талібан" оголосив про взяття столиці – Кабула, після чого вся влада перейшла до рук цієї партії. Таліби почали захоплювати владу в провінціях на тлі виведення американських військ з Афганістану. Після фактичної зміни влади в Афганістані значно погіршилась ситуація із правами людей.

За даними ООН, після захоплення "Талібаном" влади в Афганістані були вбиті більше 100 колишніх членів уряду, сил безпеки, а також тих, хто працював з міжнародними коаліційними військами.