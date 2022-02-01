Джонсон: санкції проти Росії активують, щойно нога російського солдата перетне український кордон

"Ми це робимо, щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії".

Великобританія спільно з союзниками готує пакет санкцій, який буде активовано відразу після того, як перший російський солдат перетне український кордон.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію. Ми це робимо, щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії", – зазначив голова британського уряду.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прилетів до Києва на тлі зростання напруженості на українсько-російському кордоні.