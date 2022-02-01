Орбан сподівається на підписання угод, які гарантуватимуть безпеку Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний у можливості досягнення компромісу між Росією та країнами-членами НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Про це Орбан сказав на пресконференції у Москві за підсумками переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ситуація складна та відмінності значні. Про те, чого хоче Росія, міг дізнатися весь світ, і очевидно, що відповіді НАТО, дані на ці побоювання, дуже далекі одна від одної. Ці відстані далекі, але не непереборні. Я переконався сьогодні в тому, що відмінності в позиціях можуть бути подолані і можна укласти такі угоди, які можуть гарантувати мир, безпеку Росії, які будуть прийнятними для країн-членів (НАТО -ред.). Така домовленість можлива. І я сподіваюся, що переговори найближчими тижнями призведуть до такої угоди", - сказав Орбан.

Нагадаємо, 26 січня США та НАТО передали Росії письмові відповіді щодо гарантій безпеки. Відповідь західних країн не розкривалася, проте держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не відмовлятиметься від принципу "відкритих дверей" під час прийому нових держав до членів НАТО.

28 січня Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що США проігнорували принцип неподільності безпеки, який зафіксований у документах ОБСЄ та Ради Росія – НАТО. Він передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.