Лавров направив США, ЄС та Канаді послання щодо неподільності безпеки

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 січня направив главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн послання щодо неподільності безпеки.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

У своєму посланні Лавров нагадав, що 15 грудня Росія представила США та НАТО проекти двох угод, спрямованих на зниження напруги. Отримані відповіді "свідчать про суттєві розбіжності у розумінні фундаментального для всієї архітектури європейської безпеки принципу рівної та неподільної безпеки".

"Вважаємо за необхідне негайно прояснити це визначальне з погляду перспектив діалогу питання", - сказано в зверненні.

Лавров нагадав про прийняття у листопаді 1999 року на саміті ОБСЄ у Стамбулі Хартії європейської безпеки, в якій були сформульовані основні права та зобов'язання держав-учасниць Організації щодо неподільності безпеки.

"Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет. У тому ж параграфі Хартії це прямо обумовлено зобов'язанням кожної держави не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Там же сказано, що жодна держава, група держав чи організація не можуть бути наділені переважною відповідальністю за підтримання миру та стабільності в регіоні ОБСЄ або розглядати якусь його частину як сферу свого впливу", - сказано у заяві.

За словами Лаврова, на саміті ОБСЄ в Астані у грудні 2010 року було схвалено Декларацію, яка підтвердила цей цілісний пакет взаємопов'язаних зобов'язань.

"Однак західні країни продовжують висмикувати з нього тільки потрібні їм позиції, а саме - право держав на вільний вибір союзів для забезпечення виключно своєї безпеки. Сором'язливо опускається "у міру їхньої еволюції", оскільки це становище також було складовою розуміння "неподільності безпеки", а саме – обов'язкового відходу військових союзів від споконвічної функції стримування та їх інтеграції у загальноєвропейську архітектуру на колективних, а не вузькогрупових засадах", - сказано у зверненні.

Лавров звинуватив країни НАТО в тому, що вони нібито вибірково трактують принцип безпеки безпеки "для обґрунтування взятого курсу на безвідповідальне розширення НАТО".

"Так справи не підуть. Сенс домовленостей про неподільність безпеки полягає в тому, що безпека або одна для всіх, або її немає ні для кого. І, як передбачено в Стамбульській Хартії, кожна держава-учасниця ОБСЄ має рівне право на безпеку, а не тільки члени НАТО, які тлумачать це право як те, що стосується виключно членів північноатлантичного «ексклюзивного» клубу", - йдеться у зверненні.

За словами Лаврова, подібні дії йдуть у розріз із фундаментальними загальноєвропейськими зобов'язаннями.

"Ми хочемо отримати чітку відповідь на питання про те, як наші партнери розуміють своє зобов'язання не зміцнювати власну безпеку за рахунок безпеки інших держав на основі прихильності до принципу неподільності безпеки? Як конкретно Ваш уряд має намір виконувати це зобов'язання на практиці в сучасних умовах? Якщо Ви відмовляєтесь від цього зобов'язання, просимо чітко повідомити про це. Без внесення повної ясності у це ключове питання щодо взаємозв'язку прав та обов'язків, схвалених на вищому рівні, неможливо забезпечити баланс інтересів, закріплений у документах самітів у Стамбулі та Астані", - сказано в зверненні.

Лавров заявив, що Росія очікує оперативної реакції на відповідне звернення. Він також закликав країни надати відповідь на національному рівні, "оскільки згадані зобов'язання приймалися кожною з наших держав індивідуально, а не від імені або у складі якогось блоку".