Україна та Польща закликали Німеччину не запускати "Північний потік-2"

"Започатковуючи роботу проєкту, Берлін дає снаряди для зброї Путіна, якою він потім може шантажувати Європу".

Голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно звернулися до Німеччини з проханням не запускати "Північний потік-2", адже він стане елементом шантажу Європи з боку Росії.

"Започатковуючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін дає снаряди для зброї Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", – заявив Моравецький під час спільної з прем’єр-міністром України заяви для преси.

Сторони обговорили подальшу протидію реалізації газопроводу "Північний потік-2". Очільники урядів погодилися, що проєкт становить загрозу для всієї Європи.

"Дорогі наші партнери, не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а другою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку-2". Це не личить", – заявив Моравецький.

Як повідомляли, Nord Stream AG подала заявку на сертифікацію газогону "Північний потік-2" до Федерального мережевого агентства ФРН 6 вересня 2021 року.

У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж Bundesnetzagentur призупинило процес сертифікації оператора "Північний потік-2", доки компанія не створить німецьку "дочку". Таким чином Nord Stream 2 AG виконала вимогу німецького законодавства щодо організації оператора газогону.

Тепер Bundesnetzagentur має 4 місяці на ухвалення рішення про сертифікацію газогону.