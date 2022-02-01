Російські ЗМІ та сайт Медведчука перекрутили слова Моравецького про біженців з України

Прокремлівські російські ЗМІ поширили новину про те, що нібито польський прем'єр Матеуш Моравецький напередодні візиту до Києва назвав українців "дешевою робочою силою, яка ніколи не завадить".

Ці слова прем’єр Польщі нібито сказав в інтерв'ю LB.ua.

Низка російських та сепаратистських сайтів, зокрема урядова "Российская газета", приписали Моравецькому такі слова:

"Українці знають, що у Польщі вони завжди знайдуть притулок. А польські підприємці цінують українських працівників – очікуємо, що рік у рік потрібно ще більше рук. Постійні запевнення у підтримці суверенітету України – це, звичайно, добре, але дешева робоча сила ніколи не завадить", – нібито заявив польський прем'єр.

Таку ж перекручену заяву Моравецького процитувало видання українського громадського руху "Український вибір" народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука

Насправді останньої фрази про дешеву робочу силу не було в інтерв'ю Моравецького.

На запитання LB.ua, чи очікує уряд Польщі зростання трудової міграції з України через ситуацію в країні, прем'єр-міністр відповів: "Українці знають, що в Польщі вони завжди знайдуть притулок. А польські підприємці цінують українських працівників – очікуємо, що з року в рік для роботи буде потрібно ще більше рук".

Раніше віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що якщо дійде до війни, то на кордоні з Польщею можна чекати на хвилю до мільйона біженців з України. Урядовець наголосив, що влада готується до напливу "справжніх біженців" і запевняє, що "ці люди будуть під захистом Польщі".