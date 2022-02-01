Рада створила ТСК для розслідування окупації Криму

Народні депутати проголосували за створення парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів, що сприяли тимчасовій окупації Російською Федерацією Криму у 2014 році.

Проєкт постанови №4657 на засіданні Верховної Ради 1 лютого підтримали 229 депутатів.

Головою комісії обрано народного депутата Ігоря Копитіна (фракція "Слуга народу"), його заступником – Григорія Немирю (фракція "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

Постановою визначено, що в ТСК працюватиме 10 народних депутатів. Термін її діяльності – рік із дня утворення.

Згідно з текстом документа, основні завдання Тимчасової слідчої комісії:

перевірити інформацію про сприяння держпосадовцями та представниками органів місцевого самоврядування України Російській Федерації у тимчасовій окупації Криму у 2013-2014 роках,

перевірити хід розслідування правоохоронцями фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму,

зібрати інформацію та отримати пояснення від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, які розслідує тимчасова слідча комісія,

ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

За даними "Інтерфакс-Україна", жодного голосу за утворення ТСК не дали фракції "Європейська солідарність", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя".

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.