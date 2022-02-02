США готові допустити Росію на бази НАТО в Європі для перевірки відсутності ракет "Томагавк", – Bloomberg

Пропозиція спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви відносно того, що пускові установки можуть використати проти РФ.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Кремль, що готова обговорити надання Росії можливості упевнитися у відсутності наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Пропозиція США спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви відносно можливості використання пускових установок проти Росії.

Одне із джерел додало, що будь-які угоди щодо перевірки баз будуть досягнуті тільки після обговорення з союзниками – безпосередньо Польщею і Румунією, а Росія взамін має дати доступ до низки своїх баз.

Представник Ради безпеки при Білому домі на запит про коментар агентству не відповів.

Президент РФ Володимир Путін на одному з нещодавніх брифінгів згадував про протиракетні установки в Польші та Румунії. Якщо там розмістити "Томагавки", то це перестане бути обороною і стане наступальним озброєнням.

НАТО каже, що озброєння Aegis, розміщене на базах, має винятково оборонний характер та переважно націлене на балістичні ракети з таких місць, як Іран. Ракети Aegis не можуть нести боєголовки та призначені для зіткнення з балістичними ракетами.

Нагадаємо, контроль над озброєнням – одна з тем, яку США і НАТО готові обговорювати з Росією на тлі висунення нею ультиматумів та стягнення військ до українських кордонів. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що США і НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи зі зниження ризику, такі як "контроль над озброєнням, заходи щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань та ліній звʼязку".