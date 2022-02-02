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США готові допустити Росію на бази НАТО в Європі для перевірки відсутності ракет "Томагавк", – Bloomberg

Пропозиція спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви відносно того, що пускові установки можуть використати проти РФ. 

США готові допустити Росію на бази НАТО в Європі для перевірки відсутності ракет "Томагавк", – Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Кремль, що готова обговорити надання Росії можливості упевнитися у відсутності наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах протиракетної оборони НАТО в Румунії та Польщі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела

Пропозиція США спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви відносно можливості використання пускових установок проти Росії.

Одне із джерел додало, що будь-які угоди щодо перевірки баз будуть досягнуті тільки після обговорення з союзниками – безпосередньо Польщею і Румунією, а Росія взамін має дати доступ до низки своїх баз.

Представник Ради безпеки при Білому домі на запит про коментар агентству не відповів. 

Президент РФ Володимир Путін на одному з нещодавніх брифінгів згадував про протиракетні установки в Польші та Румунії. Якщо там розмістити "Томагавки", то це перестане бути обороною і стане наступальним озброєнням. 

НАТО каже, що озброєння Aegis, розміщене на базах, має винятково оборонний характер та переважно націлене на балістичні ракети з таких місць, як Іран. Ракети Aegis не можуть нести боєголовки та призначені для зіткнення з балістичними ракетами.

Нагадаємо, контроль над озброєнням – одна з тем, яку США і НАТО готові обговорювати з Росією на тлі висунення нею ультиматумів та стягнення військ до українських кордонів. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що США і НАТО готові обговорити з Росією можливі заходи зі зниження ризику, такі як "контроль над озброєнням, заходи щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань та ліній звʼязку".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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