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El País опублікувала текст відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки"

У них наголошується на необхідності деескалації загрозливих дій Росії щодо України.

El País опублікувала текст відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки"
Фото: EPA/UPG

Іспанська газета El País опублікувала повний текст конфіденційних відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки"

Видання стверджує, що йдеться про два документи англійською мовою: відповідь Альянсу на чотирьох сторінках та відповідь Вашингтона на п'яти сторінках.

В оприлюднених відповідях містяться положення, які у тому чи іншому вигляді вже були висловлені на офіційному рівні або з'являлися у західних ЗМІ з посиланням на джерела.

США просили не публікувати положення переданої РФ відповіді, на що в Москві нібито погодилися. Однак, як зазначив глава МЗС РФ Сергій Лавров, зміст пропозицій США найближчим часом виявиться відомим широкому загалу, оскільки вони обговорювалися з усіма союзниками Вашингтона щодо НАТО та Києва.

У відповіді з боку США сказано, що Білий дім готовий обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також розпочати діалог з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності. 

Крім цього, США готові:

  • обговорити з Росією заходи зміцнення довіри під час проведення навчань у Європі;
  • розпочати діалог про контроль над озброєннями в обмін на виведення військ та миротворців із Криму, Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії;
  • продовжити роботу в рамках Ради Росія – НАТО;
  • продовжувати обговорення питань безпеки та їхньої інтерпретації з боку Росії;
  • дати доступ російським інспекціям до об'єктів ПРО у Румунії в обмін на огляд російських об'єктів;
  • включити нові види ядерних систем у подальші угоди щодо контролю за озброєннями;
  • розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з Росією на морі та в повітрі.

"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та двосторонньої довіри, – ред.) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – сказано у відповідях з боку США.

Крім цього, американці зазначили, що саме Росія порушила довіру, яка лежить в основі співпраці двох країн, і "кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної безпекової архітектури".

НАТО у своїх відповідях наголосило, що не хоче конфронтації з Росією, але не піде на компроміс із принципових для себе питань. 

"НАТО не вимагає конфронтації. Але ми не можемо піти на компроміси за принципами, на яких ґрунтуються наш альянс та безпека в Європі та Північній Америці, і ми не підемо", – йдеться у документі.

Напередодні президент РФ Володимир Путін прокоментував відповіді Заходу на російські вимоги. Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу. На думку президента РФ Україна є "просто інструментом" "стримування розвитку Росії". 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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