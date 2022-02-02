El País опублікувала текст відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки"

Іспанська газета El País опублікувала повний текст конфіденційних відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки".

Видання стверджує, що йдеться про два документи англійською мовою: відповідь Альянсу на чотирьох сторінках та відповідь Вашингтона на п'яти сторінках.

В оприлюднених відповідях містяться положення, які у тому чи іншому вигляді вже були висловлені на офіційному рівні або з'являлися у західних ЗМІ з посиланням на джерела.

США просили не публікувати положення переданої РФ відповіді, на що в Москві нібито погодилися. Однак, як зазначив глава МЗС РФ Сергій Лавров, зміст пропозицій США найближчим часом виявиться відомим широкому загалу, оскільки вони обговорювалися з усіма союзниками Вашингтона щодо НАТО та Києва.

У відповіді з боку США сказано, що Білий дім готовий обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні, а також розпочати діалог з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності.

Крім цього, США готові:

обговорити з Росією заходи зміцнення довіри під час проведення навчань у Європі;

розпочати діалог про контроль над озброєннями в обмін на виведення військ та миротворців із Криму, Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії;

продовжити роботу в рамках Ради Росія – НАТО;

продовжувати обговорення питань безпеки та їхньої інтерпретації з боку Росії;

дати доступ російським інспекціям до об'єктів ПРО у Румунії в обмін на огляд російських об'єктів;

включити нові види ядерних систем у подальші угоди щодо контролю за озброєннями;

розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з Росією на морі та в повітрі.

"Позиція уряду США полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та двосторонньої довіри, – ред.) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – сказано у відповідях з боку США.

Крім цього, американці зазначили, що саме Росія порушила довіру, яка лежить в основі співпраці двох країн, і "кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної безпекової архітектури".

НАТО у своїх відповідях наголосило, що не хоче конфронтації з Росією, але не піде на компроміс із принципових для себе питань.

"НАТО не вимагає конфронтації. Але ми не можемо піти на компроміси за принципами, на яких ґрунтуються наш альянс та безпека в Європі та Північній Америці, і ми не підемо", – йдеться у документі.

Напередодні президент РФ Володимир Путін прокоментував відповіді Заходу на російські вимоги. Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу. На думку президента РФ Україна є "просто інструментом" "стримування розвитку Росії".