Водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію і виїхав на залізничний переїзд.

Фото: rv.dsns.gov.ua

У місті Дубно на Рівненщині пасажирський поїзд “Київ - Івано-Франківськ” зіткнувся з вантажівкою “SCANIA”, водій якої виїхав на залізничний переїзд. Постраждали машиніст поїзда та водій автівки.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

ДТП сталася сьогодні близько 1-ї години на регульованому переїзді.

За інформацією правоохоронців, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд, пише пресслужба Укрзалізниці.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано. На місце інциденту було викликано Національну поліцію.

“Поїзду № 43 Київ – Івано-Франківськ було замінено локомотив та відправлено за маршрутом, орієнтовний час затримки – понад 5 годин. Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ – Рахів”, – зазначено у повідомленні.

Фото: rv.dsns.gov.ua

В Укрзалізниці нагадали, що залізничні переїзди – це зона підвищеної уваги для пішоходів та для водіїв. “Дотримання Правил дорожнього руху поблизу об’єктів залізничної інфраструктури є надзвичайно важливим, а їх порушення може призвести до непередбачуваних тяжких або непоправних наслідків”, – зазначили залізничники.

Нагадаємо, влітку у Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу чоловікові переїхало електричкою ноги.