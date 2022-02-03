Про це повідомили місцеві надзвичайники.
ДТП сталася сьогодні близько 1-ї години на регульованому переїзді.
За інформацією правоохоронців, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд, пише пресслужба Укрзалізниці.
Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.
Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано. На місце інциденту було викликано Національну поліцію.
“Поїзду № 43 Київ – Івано-Франківськ було замінено локомотив та відправлено за маршрутом, орієнтовний час затримки – понад 5 годин. Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ – Рахів”, – зазначено у повідомленні.
В Укрзалізниці нагадали, що залізничні переїзди – це зона підвищеної уваги для пішоходів та для водіїв. “Дотримання Правил дорожнього руху поблизу об’єктів залізничної інфраструктури є надзвичайно важливим, а їх порушення може призвести до непередбачуваних тяжких або непоправних наслідків”, – зазначили залізничники.
Нагадаємо, влітку у Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу чоловікові переїхало електричкою ноги.