Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який застрелив на полюванні поліцейського. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, у листопада 2021 року під час полювання неподалік села Травневе посадовець зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Внаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня.
Посадовець обвинувачується у вбивстві через необережність. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 26 грудня на Харківщині під час полювання випадково застрелили 39-річного мисливця. Загиблим виявився відомий хірург Роман Ростовський, завідувач хірургічного відділення №2 Другої міської клінічної лікарні Полтави.