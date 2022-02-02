Посадовець обвинувачується у вбивстві через необережність.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який застрелив на полюванні поліцейського. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Фото: ДБР

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата Городнянської міської ради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського районного управління ДСНС. Він обвинувачується у вбивстві з необережності", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у листопада 2021 року під час полювання неподалік села Травневе посадовець зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Внаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня.

Фото: ДБР

Посадовець обвинувачується у вбивстві через необережність. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 грудня на Харківщині під час полювання випадково застрелили 39-річного мисливця. Загиблим виявився відомий хірург Роман Ростовський, завідувач хірургічного відділення №2 Другої міської клінічної лікарні Полтави.