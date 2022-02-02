З огляду на суспільний резонанс, Національне антикорупційне бюро публікує оперативне відео у межах розслідування стосовно народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.

Як повідомлялося, 28 січня нардепа викрили після одержання 558 тис. гривень. Слідство вважає, що ці кошти Кузьміних отримав за зловживання своїми законними повноваженнями.

"Однак, через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня 2022 року набув статус підозрюваного", - наголосили в НАБУ.

На відео нардеп розмовляє з представником компанії у ресторані.

Щойно він дізнається про одержану оплату за постачання лікарні системи обладнання УЗД, він нагадує, що настав час "розраховуватися за надані поослуги". Йдеться про 588 тис. гривень, що становлять 30% від суми договору (1,86 млн гривень). Він також дає зрозуміти, що така схема обрахунку є прийнятною у майбутньому за решто контрактів.

"Фактично йдеться про "відкат" у понад 12 млн гривень (30% від 37,499 млн гривень за поставвлене МРТ - 11, 25 млн гривень та 30% від 1,19 млн гривень за лапароскопічний набір для хірургічних процедур - 398 тис. гривень)", - зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата Кузьміних під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

31 січня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних. Наступного дня в НАБУ заявили, що нардеп проігнорував уже три повістки і не з’явився до правоохоронних органів. Крім того, особа, яка представилась захисником нардепа, повідомила, що наразі Кузьміних знаходиться у закладі охорони здоров’я.

Сьогодні, 2 лютого, речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Кузьміних направив голові партії Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листи "щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня 2022 року", к яких він просить тимчасово виключити його з фракції.