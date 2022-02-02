Позов поновленого на посаді співробітника Укрексімбанку, який напав на журналістів "Схем", передали до іншого суду

Дніпровський райсуд Києва 2 лютого передав до Голосіївського райсуду позов про відновлення його на посаді та моральну компенсацію директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, який 4 жовтня 2021 року спільно з начальником управління внутрішньої безпеки банку Олегом Осиповим застосував силу до журналістів програми "Схеми".

Про це повідомив юридичний представник банку Євген Левицький, передає "Інтерфакс-Україна".

"До матеріалів справи після відкриття провадження надійшло підтвердження, що Тельбізов не має зареєстрованого місця проживання у Дніпровському районі, і за результатами розгляду, ухвалив передати справу Голосіївському райсуду", – пояснив Левицький.

Він додав, що станом на 2 лютого питання прийняття зустрічного позову банку до Тельбізова про компенсацію моральної шкоди, заподіяної його діями діловій репутації, вирішено не було.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про кредит на купівлю Sky Mall. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу. Дії Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень").

Раніше Наглядова рада звільнила з посади голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

У листопаді Осіпова та Тельбізова поновили на посадах. У день виходу на роботу Тельбізова співробітники фінустанови зустріли гучними аплодисментами.