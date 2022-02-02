За минулий рік у Києві вкрали 684 авто

У Києві за минулий рік вкрали 684 авто, при цьому 178 особам повідомили про підозру у вчинені даного злочину. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит Головного управління Національної поліції в Києві.

За інформацією правоохоронців, у 2020 році крадіжок та підозрюваних було більше — 752 та 191 відповідно.

Крім цього, поліція для уникнення крадіжок авто радить користуватися захищеними паркувальними майданчиками, які обладнані відеоспостереженням та фізичною охороною, а також користуватися блокуванням важеля передач.

Фото: Олександр Рудоманов

При цьому працівники правоохоронних органів у приватній бесіді радять робити повне каско, адже "якщо у зловмисників буде бажання вкрасти машину відповідної марки — вони її вкрадуть".