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На Луганщині п'яний бойовик прийшов на позиції ЗСУ, бо "втомився від війни"

Свої дії він пояснив "бажанням побачити дружину й дітей".

На Луганщині п'яний бойовик прийшов на позиції ЗСУ, бо "втомився від війни"
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Вчора на Луганщині військовослужбовці  Збройних Сил України затримали проросійського бойовика, який вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "руського міра".

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Чоловіка помітили, коли він рухався через лінію бойового зіткнення у бік українських позицій. На час взяття в полон він перебував в стані сильного наркотичного та алкогольного сп’яніння. Свої дії він пояснив "втомою від війни" та "бажанням побачити дружину й дітей".

З'ясувалося, що затриманий з 2011 по 2016 рік відбував покарання в одній із виправних колоній Луганщини за розбій. З 2016 року він долучився до лав незаконних збройних формувань РФ. У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" та обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Чоловік розповів про низький морально-психологічний стан особового складу окупаційних військ, систематичне вживання алкогольних напоїв під час несення служби на лінії бойового зіткнення, а також скаржився на нестатутну поведінки командування підрозділів. Окрім цього, бойовик повідомив, що діяльність командира його батальйону постійно контролює та скеровує кадровий військовослужбовець збройних сил РФ, який проходить службу на ротаційній основі", - повідомили в штабі.

Порушника передали представникам Служби безпеки. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Луганщині затримали колишнього бойовика, який їхав за українською пенсією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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