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Киянина, який погрожував судді у фейсбуці, засудили до одного року позбавлення волі

Обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Киянина, який погрожував судді у фейсбуці, засудили до одного року позбавлення волі
Архівне фото
Фото: expres.ua

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружної прокуратурою міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який погрожував вбивством судді через її професійну діяльність.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.

Встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського райсуду Києва винесла рішення у цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.

"Будучи не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі Facebook повідомлення зі змістом, які містили погрози вбивством вказаній судді", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку житла чоловіка правоохоронці виявили техніку, з якої він відправляв повідомлення з погрозами.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Його було визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із застосуванням ст. 75 Кримінального кодексу та встановлено іспитовий термін 1 рік.

Нагадаємо, у грудні минулого року поліція розкрила замах на вбивство судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Олега Шишка, якому раніше почепили гранату на ворота гаража.

У листопаді 2021 року в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка, якого підозрювали в хабарництві.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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