Киянина, який погрожував судді у фейсбуці, засудили до одного року позбавлення волі

Обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружної прокуратурою міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який погрожував вбивством судді через її професійну діяльність.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва.

Встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського райсуду Києва винесла рішення у цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.

"Будучи не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва у соціальній мережі Facebook повідомлення зі змістом, які містили погрози вбивством вказаній судді", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку житла чоловіка правоохоронці виявили техніку, з якої він відправляв повідомлення з погрозами.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Його було визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із застосуванням ст. 75 Кримінального кодексу та встановлено іспитовий термін 1 рік.

Нагадаємо, у грудні минулого року поліція розкрила замах на вбивство судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області Олега Шишка, якому раніше почепили гранату на ворота гаража.

У листопаді 2021 року в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка, якого підозрювали в хабарництві.