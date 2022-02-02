ВАКС відмовився заарештувати Чауса. Його більше не охоронятимуть

“Реєстрацій за фактом заяв Чауса дуже багато. Але вони не знаходять жодних підтверджень, крім його слів. Не здобуто жодних обставин, які вказували б на його викрадення з України чи викрадення в Україну ”, – відреагувала прокурор САП Аліна Жовницька.

Зауважимо, раніше ВАКС визнав, що Чаус може переховуватись. Та, за словами обвинуваченого, цей ризик виключається, бо в Дарницькому суді розглядається його заява про викрадення.

Його адвокати переконували суд, що немає жодних інших обставин чи нових доказів на підтвердження, що до їхнього клієнта треба застосувати найсуворіший запобіжний захід. Вони повідомили, що Чаус має зразкову процесуальну поведінку.

Сам екссуддя охрестив ставлення прокурора до нього упередженим і заявив, що йому взагалі не зрозуміло, чому прокурор хоче його ув’язнити.

Натомість Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заарештувати обвинуваченого з альтернативою максимально можливої за законом застави в розмірі 717,9 тис. гривень.

На переконання захисту Чауса, застава необґрунтована, бо є всі докази, що той не може зібрати гроші. Він не працює й утримує дружину, малолітню дитину та літню матір.

Також ВАКС застосував до обвинуваченого низку процесуальних обов’язків і зобов’язав далі носити електронний браслет. Це рішення ухвалила судова колегія у складі Інни Білоус, Олексія Кравчука під головуванням Євгена Крука.

Зауважимо, з 4 серпня минулого року Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом .

1 лютого Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати тримання під вартою до обвинуваченого в хабарництві колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса , проте призначив йому заставу в розмірі 717,9 тис. гривень.

Чауса більше не охоронятимуть

Також прокурор повідомила, що саме Служба безпеки України сприяла його належній процесуальній поведінці. За її словами, нещодавно з Чауса зняли державну охорону. Невдовзі співробітники Служби безпеки України не будуть його супроводжувати.

Натомість Чаус розповів, що охороняли його нібито завдяки постанові НАБУ про забезпечення заходів безпеки. Екссуддя переконував, що ця постанова не скасована, а тому позбавили його охорони незаконно.

Фото: Катерина Петренко

“Після мого затримання детектив Нестеренко виніс постанову, на підставі якої мене дві доби тримали в слідчому ізоляторі СБУ. Після зміни запобіжного заходу на допиті в НАБУ детектив каже: “Якщо тобі недостатньо працівників СБУ і треба, щоб тебе охороняли працівники НАБУ, то тобі їх виділять”. Я сказав, що зараз у мене проживають два есбеушники, а квартира не така велика, аби там жили ще два детективи. Далі бюро вирішило, що мене охоронятиме СБУ. А Служба скасувала постанову по іншому провадженню, яке просто в них там лежить”, – розповів Чаус.

Утім прокурор САП апелював, що детективи не забезпечували йому безпеку.

“Мене хочуть знищити”

Чаус скаржився, що нещодавно стосовно нього здійснювали насильницькі дії. Хто саме, не уточнює.

“Але я їм прочитав лекцію, що зі мною так поводитись не можна. Після цього охорону й захотіли зняти”, – стверджував обвинувачений.

Також екссуддя сказав, що два тижні тому передав правоохоронцям Молдови та українським чиновникам докази, що його хочуть і намагаються фізично ліквідувати.

“Якщо мене вб'ють, вони будуть оприлюднені і з трибуни Верховної Ради”, – заявив Чаус.

Фото: Катерина Петренко

Українській Феміді повідомити нові деталі він може лише за закритими дверима.

Промова Чауса

Колишній суддя вчергове гучно звинуватив НАБУ у “штучному створенні резонансних викриттів”. І водночас додав, що результати діяльності бюро буцімто досі відсутні, попри велике фінансування.

Чаус охрестив справу проти нього політично вмотивованою, а негласні слідчі дії – незаконними. За його словами, був конфлікт інтересів посадових осіб і детективів НАБУ під час розслідування.

“НАБУ залучило як агентів Олександра та Діану Поліщуків, з якими я раніше працював у Святошинській прокуратурі, а з Поліщуком з 2001 року дружив. У 2016 році вони почали наполегливо мене переслідувати біля робочого місця, надокучали дзвінками. Мотивація Поліщука – отримати керівну посаду в НАБУ, керівника відділу зв’язків з громадськістю. Мене переслідували з січня по серпень 2016 року, провокації не припинялись. Я звертаю увагу Венедіктової щодо порушень вимог Закону “Про запобігання корупції” з боку Артема Ситника та керівника головного підрозділу детективів Андрія Калужинського. У них був приватний інтерес мене переслідувати через наявність дружніх стосунків. Це зведення особистих рахунків, провокація та фальсифікація! Саме Калужинський керував детективами, які проводили негласні слідчі дії. Ситник не може мати в підпорядкуванні близьких йому осіб, а він і Поліщук раніше працювали в прокуратурі Київської області. Калужинський і Поліщук також разом працювали з 2004 по 2008 рік у прокуратурі та є близькими друзями. Та й узагалі Ситник, Калужинський і Поліщук – куми. Про це писали ЗМІ”, – розповідав Чаус.

Фото: Катерина Петренко

На підтвердження своїх слів обвинувачений прочитав низку якихось публікацій про “кумівство в НАБУ”.

“Видаліть усіх”: адвокати бажали слухати справу за закритими дверима

Між іншим, захист Чауса вкотре просив про закритий режим розгляду, бо нібито буде розголошена конфіденційна інформація про свідків. А ті не мають цього чути.

“Журналісти рознесуть інформацію, яку вони не повинні почути. Потім немає ніякого бажання щось спростовувати або доводити”, – заявив адвокат.

Раніше захист скаржився суддям, що порушується право на захист, бо через ЗМІ свідки обвинувачення знатимуть про все, що відбувається.

Також слухати справу без преси хотіли, щоб “ЗМІ не формували суспільну думку, яка не відповідає дійсності і тій думці, яку має на меті побудувати захист”.

Фото: Катерина Петренко

Проте суд вчергове відмовив у закритому режимі, бо адвокати не навели для цього належних підстав згідно з КПК України.

Уже 8 лютого суд візьметься за докази сторони обвинувачення. Екссуддя попросив у повному обсязі здійснювати дослідження доказів та у присутності свідків заслухати певні матеріали негласних слідчих розшукових дій.

Фото: Катерина Петренко

Нагадаємо, Миколу Чауса судять за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу – хабарництво. Його викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря в серпні 2016 року. Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно. Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких устиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон.

Чаус перебував у Молдові до квітня 2021 року, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в самих трусах знайшовся в одному із сіл Вінницької області, звідки його відвезли в Київ співробітники СБУ.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

Тепер цей запобіжний захід не чинний.