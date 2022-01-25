Обвинувачений повідомив, що його захисники, вочевидь, захворіли на коронавірус.

Троє адвокатів колишнього судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса сьогодні, 25 січня, не прийшли на засідання Вищого антикорупційного суду. Розгляд справи по суті відклали до 1 лютого.

Про це інформує кореспондентка LB.ua із зали суду.

Чаус мав продовжити свій виступ, також очікувалися промови його захисників. Проте до суду надійшло три клопотання про відкладення.

Обвинувачений повідомив, що його захисники, вочевидь, захворіли на коронавірус.

Фото: Катерина Петренко

"У них – ковід. У понеділок два адвокати здали тест, але ще результатів немає. Їхні помічники захворіли на ковід. Я також погано почуваюся, але прийшов… Спочатку почекаю їхніх результатів, бо треба платити гроші за обстеження", – розповів Чаус.

Згідно з наданими документами, коронавірусну хворобу виявили лише у Юрія Денисенка, двоє інших захисників чекають результатів тесту сьогодні.

Суддя ВАКС Євген Крук наголосив, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу ізоляція не є підставою не з’являтися на судове засідання. На наступному засіданні з’ясують, чи є поважною причина неявки адвокатів. Відтак, він порадив захисникам зробити свіжий тест на коронавірус незадовго до визначеної дати.

Фото: Катерина Петренко

Насамкінець Микола Чаус запевнив, що це не затягування, і адвокати, ймовірно, прийдуть до суду 1 лютого.

За словами прокурора САП Аліни Жовницької, затягування з боку захисту нема, бо це єдине засідання, коли вони не з’явилися.

Також невдовзі прокуратура проситиме про застосування до Чауса іншого запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 січня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Часу до 3 лютого.

Чаус перебуває під домашнім арештом із 4 серпня минулого року. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

Зауважимо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року.Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон. До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в самих трусах знайшовся в одному із сіл Вінницької області, звідки його відвезли до Києва співробітники СБУ. Він перебуває під її охороною.

4 серпня ВАКС обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет). На перше судове засідання Чаус прийшов у бронежилеті.